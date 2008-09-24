Сушинский: Я не знаю за что КХЛ меня отстранила от игр

В своём очередном интервью по поводу отстранения от игры за СКА нападающий Максим Сушинский изложил очередную версию событий. По его словам "Комсомольской Правде - Омск", клуб ничем не мотивировал это решение, никаких претензий со стороны главного тренера СКА Барри Смита к нему нет, и никаких переговоров об обмене из Питера в другую команду он не ведёт. - Мне сказали об этом [отстранении], когда я сел с командой в автобус, чтобы ехать на тренировку, - пояснил нам "Макс" (так Сушинского называет "КП-Омск"). - В салон зашёл один из работников клуба и сообщил, что я могу собирать вещи и ехать домой. - Чем клуб мотивировал такое решение? - Абсолютно ничем! Я знаю только, что руководство КХЛ отстранило меня на два матча чемпионата. - Не клуб, а КХЛ? - Да, именно так. На вопрос, не интервью ли "Чемпионат.ру" тому причиной, Сушинский ответил: "Да! Но ведь ничего крамольного в нём нет. Уверен, что конфликт начался только потому, что интервью дал именно Сушинский. Если бы на моем месте был кто-нибудь другой - интервью бы этого даже не заметили! Если там и есть какие-то острые моменты, то только те, о которых говорит сам журналист, бравший интервью. Но это - не моя прямая речь!" По словам Сушинского, с тех пор из СКА с ним никто не контактировал, Барри Смит никаких претензий не предъявлял, и нет на СКА никакой обиды, "но внутри осталось чувство досады". "У меня контракт со СКА. Я никаких переговоров о переходе не веду" - ответил нападающий на вопрос о появившихся слухах, что он может оказаться или в "Авангарде", или в "Северстали", сообщает Чемпионат.ру.