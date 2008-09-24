Бардин добивается перехода Сушинского

Интерес к нападающему СКА Максиму Сушинскому, временно отстранённому от хоккея за резкие высказывания в адрес питерского клуба, проявляют несколько команд, сообщаетЧемпионат.ру со ссылкой на "Спорт-экспресс". В том числе и бывший клуб форварда - "Авангард". В интервью изданию это подтвердил генеральный менеджер "ястребов" Анатолий Бардин. - В мои планы действительно входит встреча с [председателем совета директоров СКА и президентом КХЛ] Александром Медведевым по поводу перехода Сушинского в "Авангард". Но пока, до разговора с ним, не могу сказать, каким образом этот переход может быть осуществлен: посредством обмена или каким-то другим. Но могу подтвердить, что мы действительно хотим видеть Максима в нашей команде, - сказал генменеджер. Бардин не стал комментировать причины отстранения форварда от игр за СКА: "Я в чужие дела никогда не вдавался и вдаваться не хочу. Зато очень хорошо помню, что свои девять лет в Омске Сушинский отыграл как один день, и всё было превосходно". Также руководитель отметил, что приезд Уэйна Флеминга переносится на следующую неделю: "Наше посольство ужесточило визовую политику. Если раньше экспресс-визу можно было поставить в течение двух дней, то теперь меньше чем за неделю этот вопрос не решается. По всей видимости, Флеминг прилетит в Россию на следующей неделе".