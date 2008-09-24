Сиссоко не может играть в «Ювентусе» из-за религиозных убеждений

Полузащитник туринского «Ювентуса» Мохамед Сиссоко заявил, в настоящий момент не может играть на пределе возможность из-за своих религиозных убеждений - Сиссоко является мусульманином и соблюдает пост, который длится с 1-го по 30-е сентября. В этот месяц мусульмане, придерживающиеся поста, могут употреблять пищу только после захода солнца. Подобный ритм жизни и явился причиной неважной физической формы полузащитника. «Мне очень жаль, что я не смог хорошо сыграть в матче с «Кальяри». Я обязан соблюдать Рамадан. В Италии уважают все религии, и я благодарен за это итальянскому обществу. Но несмотря ни на что, я не забываю о своих обязанностях профессионального игрока», - сказал Сиссоко, передает «Советский спорт».