«Манчестер Сити» официально поменял хозяина

Клуб английской премьер-лиги «Манчестер Сити» официально сменил владельца. Новым хозяином команды стала корпорация Abu Dhabi United Group (ADUG). «Я хочу, чтобы в системе «Манчестер Сити» находились только профессионалы, как на поле, так и за его пределами, – приводит слова главы ADUG Мансура Аль Нахайяна «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт клуба. – Поэтому я назначил президентом клуба своего друга Хальдона аль Мубарака. Он попытается сделать команду единым целым, что поможет раскрыть ее потенциал. Мы решили не делать никаких громких заявлений в ближайшее время, а сосредоточиться на работе. Хочется отметить, что тренер команды Марк Хьюз по-прежнему находится в наших планах. Нам повезло, что в команде работает лучший молодой тренер Великобритании. Мы осознаем, что потребуется время для достижения всех наших целей, – добавил бизнесмен. – Наша задача – попадание в четверку лучших команд премьер-лиги и завоевание европейских трофеев. Важно отметить, что мы не просто хотим сделать из «Манчестер Сити» команду звезд. Будет вестись работа и с молодыми футболистами – будущим команды», – приводит слова Нахайяна официальный сайт команды.