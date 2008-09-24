Наставник сборной Германии отложил операцию из-за России

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев отложил операцию на травмированном колене, чтобы подготовить команду к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Россией и Уэльсом, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на издание Bild. Немцы сыграют с командой России 11 октября в Дортмунде, а с валлийцами - 15 октября в Менхенгладбахе. 48-летний Лев получил травму колена на прошлой неделе, играя с друзьями в футбол. Врачи обнаружили у тренера повреждения коленной чашечки, мениска и связок сустава. Леву потребуется операция, которая будет проведена после 15 октября. Ранее немецкий наставник обещал, что травма не помешает ему готовить сборную Германии к отборочным матчам ЧМ-2010. В настоящее время немцы занимают первое место в своей отборочной группе, набрав четыре очка в выездных матчах с Лихтенштейном (6:0) и Финляндией (3:3). Сборная России пока провела одну игру, победив на своем поле Уэльс (2:1).