Футболиста крупно наказали за участие в Олимпиаде

Немецкий футбольный клуб "Шальке" оштрафовал своего игрока Рафинью на 700 тысяч евро за то, что он принял участие в Олимпиаде-2008, несмотря на запрет покидать команду. Руководство "Шальке" считает, что бразильский защитник нарушил контрактные обязательства, а размер штрафа отражает серьезность проступка, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Sky Sports. В олимпийском футбольном турнире принимают участие игроки не старше 23-х лет. Кроме того, каждая сборная имеет право заявить трех футболистов старше этого возраста. Рафинье исполнилось 23 года 7 сентября, а Олимпиада-2008 прошла с 8 по 24 августа (мужской футбольный турнир начался 7 августа). Многие европейские клубы не хотели отпускать игроков на Игры в Пекине, объясняя свою позицию тем, что сроки проведения олимпийского турнира не были согласованы с календарем клубных соревнований. Рафинья отсутствовал в расположении "Шальке" в течение 35 дней. Бразильский футболист обжаловал наложенный на него штраф в Спортивном арбитражном суде (CAS). Рафинья пытается добиться, чтобы 700 тысяч евро выплатила Конфедерация футбола Бразилии.