Хиддинк берет в сборную юного армейца

Главный тренер национальной сборной России по футболу Гус Хиддинк намерен пригласить в команду на отборочные матчи чемпионата мира 2010 года против Германии и Финляндии полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Об этом сообщает газета «Спорт Экспресс». Как отмечает источник, если этот вызов последует, он станет первым в карьере 18-летнего игрока, прежде выступавшего за юношескую сборную страны под руководством Андрея Талалаева. Алан Дзагоев на сегодняшний день занимает второе место в чемпионате России по системе "гол плюс пас" (6+7). Напомним, что 10 сентября команда Гуса Хиддинка победно стартовала на отборочном этапе ЧМ-2010, переиграв со счетом 2:1 на столичном стадионе "Локомотив" в Черкизове команду Уэльса. Второй матч в 4-й отборочной группе россияне проведут со сборной Германии, серебряным призером последнего чемпионата Европы. Он состоится 11 октября в Дортмунде.