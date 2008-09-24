Венгер: Я удивлен агрессивным высказываниям Платини

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер выразил недоумение по поводу комментариев президента УЕФА Мишеля Платини, прозвучавших в его адрес. Глава европейской футбольной ассоциации заявил, что, предлагая внедрить практику видеоповторов, наставник "канониров" больше заботится о коммерческой составляющей, нежели о самом футболе. "Я удивлён агрессивному тону высказываний Платини. Не скрою, я выступаю за правильный финансовый менеджмент в клубах, за экономическую стабильность. Думаю, УЕФА должен поддержать эту идею. Я борюсь за будущее футбола. Не понимаю причин, из-за которых УЕФА негативно воспринимает идеи, отличающиеся от собственных подходов", — сказал Венгер, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на L'Equipe.