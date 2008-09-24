Завтра УЕФА будет решать судьбу украинского Евро-2012

Завтра, 25 сентября, в Regent Grand Hotel французского Бордо начнется заседание Исполкома УЕФА, где главным вопросом будет «проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года в Украине и Польше». Нельзя отрицать, что есть вероятность того, что члены Исполкома сочтут нужным – в силу разных причин – «отобрать» у наших стран Евро. Но по мнению многих экспертов, право провести европейское первенство 2012 года все же оставят за Украиной и Польшей. Заседание Исполкома займет два дня - четверг и пятницу. Будет также обсуждаться вопрос о количестве команд-участниц финальной части чемпионатов Европы. С финала 2016 года их могут увеличить с 16-ти до 24-х. Кроме того, Исполком обсудит возможность создания специального органа при УЕФА, который будет заниматься «расследованиями и защитой чистоты футбола». Не останется вне внимания Исполкома и проблема договорных матчей.