Формула-1. Апелляция обойдется «Макларену» в полмиллиона долларов

Команде «Макларен» придется оплатить услуги адвокатов «Феррари» и FIA, учавствоваших в рассмотрении апелляции о снятии штрафа Льюиса Хэмилтона, по мнению журналистов Daily Mai,l эта сумма оценивается в $500тыс, а общие расходы на юридическое обеспечение подачи апелляции и ее обсуждение удвоят цифру. «Это сэкономило бы уйму времени и денег, если бы в FIA заявили о своей позиции по поводу невозможности апелляции неделю назад, а не по ходу заседания», – цитирует «Газета.Ru» со ссылкой на английское издание f1news. Льюис Хэмилтон прилетел в Сингапур и комментировал ситуацию: «Наверное, многие считают, что я подавлен решением суда, но это не так. Конечно, я разочарован, но, к счастью, вопрос закрыт, и можно двигаться дальше. Ничего не изменилось, я буду бороться и обгонять, как и прежде. Обгоны в современной «Формуле-1» – дело непростое, поэтому их так любят зрители».