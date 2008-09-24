Экспедиция Шпаро занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Экспедиция россиян Матвея Шпаро и Бориса Смолина к Северному полюсу полярной ночью занесена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба «Приключение», который является организатором путешествия. Сертификат, подтверждающий занесение в Книгу Гиннесса, получен в среду в офисе клуба, который Матвей Шпаро возглавляет вместе со своим отцом Дмитрием Шпаро. «Матвей Шпаро и Борис Смолин начали самую раннюю зимнюю экспедицию к Северному полюсу 22 декабря 2007 года, в день зимнего солнцестояния, от мыса Арктического, северной точки архипелага Северная Земля. Они достигли Северного полюса 14 марта 2008 года за восемь дней до весеннего равноденствия, с которого официально начинается полярный день», – сказано в документе. Шпаро и Смолину понадобилось 84 дня, чтобы пройти более тысячи километров по дрейфующему льду в полной темноте при низких температурах. Подняв российский флаг в точке, где сходятся все меридианы, путешественники установили новое мировое достижение: никому в мире ранее не удавалось осуществить подобную экспедицию. Имя Матвея Шпаро занесено в Книгу рекордов Гиннесса уже во второй раз. Впервые путешественник был удостоен почетного диплома в 1998 году за совершенный вместе с отцом Дмитрием Шпаро лыжный переход по дрейфующим льдам через Берингов пролив от берегов Чукотки на Аляску.