Игрок «Ювентуса» оправдывался соблюдением религиозного поста

Полузащитник итальянского "Ювентуса" Мохамед Сиссоко извинился перед командой за плохую игру в последних матчах. Сиссоко признал, что 21 сентября в игре чемпионата Италии с "Кальяри" (1:0) он выглядел неважно. Футболист сказал, что чувствовал себя очень усталым из-за соблюдения поста в священный месяц Рамадан. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на DPA и итальянские СМИ. В соответствии с принципами ислама, в Рамадан правоверные мусульмане должны поститься от рассвета до захода Солнца. Сиссоко, исповедующий ислам, соблюдал Рамадан, что, по словам игрока, привело к ухудшению его физической формы. Ожидается, что главный тренер "Ювентуса" Клаудио Раньери предоставит футболисту отдых и не будет включать его в состав на матч чемпионата Италии с "Катаньей" в среду, 24 сентября.