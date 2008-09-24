Ривалдо с клубом выходит в ½ финала азиатской Лиги чемпионов

Узбекский клуб "Буденкор" (прежнее название - "Курувчи"), за который выступает бывший игрок сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" 1999 года Ривалдо, вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов. В ответном матче на своем поле "Буденкор" разгромил иранский клуб "Сайпа" со счетом 5:1, передает «Лента.ru». Первая встреча закончилась вничью 2:2. В составе "Буденкора" хет-триком отметился чилиец Хосе Луис Вильянуэва. По одному голу забили Ривалдо и его соотечественник Луизао. Соперником узбекского клуба в полуфинале будет австралийская "Аделаида", в 1/4 финала обыгравшая японскую "Касиму Антлерс". В ответном матче на своем поле австралийцы выиграли со счетом 1:0. Первая встреча завершилась вничью 1:1. Другую полуфинальную пару составят японские "Гамба Осака" и "Урава Ред Даймондс", обыгравшие в 1/4 финала сирийскую "Караму" и "Аль-Куадсию" из Кувейта соответственно. Первые полуфинальные матчи пройдут 8 октября. Ответные встречи состоятся 22 октября. Пока неясно, кто будет руководить "Буденкором" в полуфинальных поединках. 24 сентября контракт с клубом подписал известный бразильский специалист Зико. Во время матча с "Сайпой" командой руководил прежний главный тренер Мирджалол Касымов, который 19 сентября был назначен наставником сборной Узбекистана.