«Зенит» включился в борьбу с курением

Игроки санкт-петербургского "Зенита" приняли участие в благотворительной акции "Россия без табака", направленной на борьбу с курением на территории России. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт "Лиги здоровья нации", все игроки основного состава клуба, а также тренерский штаб во главе с Диком Адвокатом поставили подписи в специальной книге в поддержку кампании. Суть проекта сводится к требованию разработки и принятия административной программы по борьбе с табакокурением, запрещению любой рекламы табачных изделий и введению уголовного наказания за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Отметим, что книги с подписями всех сторонников нововведений, которыми, в том числе, стали и представители питерского клуба, будут доставлены в Госдуму для рассмотрения общественного мнения депутатами государственного органа власти.