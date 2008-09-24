Валуев: Тяжело давался близкий контакт с Оксаной Фандерой

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев, сыгравший главную роль в фильме Филиппа Янковского "Каменная башка", поделился впечатлениями от съемок в картине, передает Чемпионат.ру. "Мне было интересно сыграть главную роль. Ну и, конечно, тот факт, что режиссером фильма был Филипп Янковский, стал дополнительным аргументом "за", – сказал Валуев в интервью изданию "Ваш досуг". – И сценарий, кстати, мне понравился. А самое главное – было время на съемки. С моим героем в фильме кроме общей профессии нас ничего не связывает. Там нет никаких параллелей с моей жизнью или моим характером. Поэтому пришлось в прямом смысле слова играть, перевоплощаться. Но самое сложное было играть с Оксаной Фандерой близкий контакт. Психологически сложно. Короче говоря, играл я по наитию. Очень помогал Филипп и мастер сцены – потому что в кадре важно все, даже размер прищура. А откуда я могу знать, какой нужен прищур?"