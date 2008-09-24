Ассоциация тренеров выступила против Платини

Английская ассоциация тренеров выступила в поддержку наставника лондонского "Арсенала" Арсена Венгера, у которого возникла конфликтная ситуация с президентом УЕФА Мишелем Платини. Напомним, что Платини нелестно отозвался о работе своего соотечественника. По его мнению, Венгер больше думает о бизнесе, нежели о подготовке своих подопечных к ответственным поединкам в рамках Лиги чемпионов и премьер-лиги. "При всём уважении к Платини, он сделал некорректное высказывание в адрес одного из лучших специалистов в мире, члена нашей ассоциации. Если глава УЕФА хочет сделать какие-либо замечания или дать совет Венгеру, то он должен сделать это с глазу на глаз, а не сделать это достоянием широкой общественности. Наша организация искренне уверена в объективности наставника "Арсенала", — сказал председатель ассоциации Говард Уилкинсон в интервью Fox Sports, передает Чемпионат.ру.