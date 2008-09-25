Анчеллоти: Медленно приходим в себя

На пресс-конференции после победы над «Реджиной» со счетом 2:1 тренер «Милана» Карло Анчелотти заявил, что его команда медленно, но верно набирает форму, сообщает «Спорт.com.ua». «Реджина» доставила нам много неприятностей и показала очень агрессивную игру, но после того, как счет сравнялся, мы снова стали играть хорошо, - сказал Анчелотти. – Мы медленно приходим в себя после непростого периода, и эти две важные победы станут для нас лучшей подготовкой к дерби». Кроме того, тренер ответил на вопросы журналистов о форме Роналдиньо. «Роналдиньо? Глупо не знать, что когда Роналдиньо наберет свои кондиции, он станет ключевым игроком в «Милане». Надеюсь, он скоро восстановится. А дерби – это матч, который является хорошим стимулом», - сказал Анчелотти.