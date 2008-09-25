Грозный: Мы сделали ставку на чемпионат

Главный тренер «Терека» Вячеслав Грозный после поражения его команды от «Москвы» (0:3) в 1/8 финала Кубка России сказал, что в его распоряжении пока нет двух равных составов, чтобы успешно выступать и в кубке, и в чемпионате страны, передает «Советский спорт». - Хочется поздравить хозяев с выходом в след стадию турнира и пожелать им выиграть кубок страны. У нас пока нет двух одинаково сильных составов, чтобы полноценно выступать и в чемпионате, и в кубке России. Возможно, нам удастся собрать такую команду в следующем сезоне. В этом же году мы делаем ставку на чемпионат России, поэтому сегодня выступали без нескольких ведущих игроков. На поле были те, у кого было мало игровой практики, что не могло не сказаться на результате. Грозненцы уступили «горожанам», пропустив два мяча из трех с 11-метровых