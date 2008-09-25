Блохин: Комментировать нечего

Главный тренер «Москвы» Олег Блохин после победы его подопечных над грозненским «Тереком» (3:0) в кубковом матче сказал, что после двух поражений подряд психологически его команде очень нужна была победа, сообщает «Советский спорт». - Комментировать, собственно, нечего. Главное, что мы вышли в следующий круг. После двух подряд поражений нам очень нужна была победа, особенно в преддверии встречи с лидером чемпионата «Рубином». Сыграли хорошо. Конечно, у нас было много нереализованных моментов, но психологически они давили на соперника. В следующем раунде Кубка «горожане» сыграют с «Томью».