Рахимов: Шанс нужно заслужить

С бразильским полузащитником «Локомотива» Чарльзом, вынужденно покинувшим поле до финального свистка в матче Кубка России с «Витязем» (1:0), не произошло ничего серьезного, сказал главный тренер железнодорожников Рашид Рахимов, информирует «Советский спорт». - Не волнуйтесь. - Если бы он умирал, его бы отвезли в больницу. С ним все в порядке. - На трибуне болельщики развесили баннер «Дайте шанс Гоаряну (одному из лучших игроков дубля «Локомотива)», почему же он не играл сегодня? - Шанс нужно заслужить. У нас много молодых футболистов в команде, и когда я сочту нужным, то дам шанс Гоаряну. - Как здоровье Динияра Билялетдинова и Марко Баши, не принимавших участие в сегодняшней встрече? - У них есть 72 часа на восстановление. Надеюсь, они смогут сыграть с «Зенитом» в субботу. Эта игра очень важна для нас.