Франция поборется за проведение Олимпиады-2018

Франция поборется за проведение зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщает «Лента.ru». В настоящее время Олимпийский комитет Франции (CNOSF) выбирает город, который будет выдвинут кандидатом на проведение Игр. Претендентами являются Гренобль, Ницца и небольшой город Аннеси, расположенный на юго-востоке страны. Окончательно с кандидатом от Франции национальный олимпийский комитет определится в марте 2009 года. Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявит место проведения Олимпиады-2018 в 2011 году. В последний раз Франция принимала Олимпийские игры в 1992 году (зимняя Олимпиада в Альбервилле). Париж претендовал на проведение Игр 2008 и 2012 года, но выбор в обоих случаях делался не в пользу французской столицы. На проведение Олимпиады-2018 уже претендуют Мюнхен (Германия), Пхенчхан (Южная Корея), Женева (Швейцария), Тромсе (Норвегия), Рено-Тахо (штат Невада, США). Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2010 году в канадском Ванкувере. Олимпиада-2014 состоится в российском городе Сочи.