У «Зенита» выкупят Аршавина

Клуб английской премьер-лиги "Тоттенхэм" достиг соглашения с питерским "Зенитом" о переходе лидера сборной России Андрея Аршавина. Об этом пишет английское издание «Лента.ru». Клуб из Лондона заплатит за Аршавина 15 миллионов фунтов стерлингов. Переход Аршавина в "Тоттенхэм" должен состояться в январе 2009 года, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно. Английский клуб пытался приобрести нападающего "Зенита" еще летом, но тогда стороны не сошлись в цене. Сам Аршавин неоднократно говорил о желании покинуть "Зенит" летом, но ни одно из предложений питерский клуб не устроило. В российских и европейских СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Барселоны", "Челси", "Арсенала", "Тоттенхэма" и других команд.