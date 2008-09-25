Хьюз: Айрлэнд никуда не уйдет

Тренер МанСити Марк Хьюз опроверг информацию о возможном трансфере полузащитника Стивена Айрлэнда в другой клуб следующим летом, отмечает FOOTBALL.UA. В британских СМИ появилась информация, что во время летнего трансферного окна Айрлэнд может покинуть ряды Горожан, так как Хьюз, будто бы, намерен полностью перестроить модель игры команды и соответственно пересмотреть ее состав. Но валлиец решительно опроверг все слухи: "Я никогда не собирался отпускать Стиви", - говорит Хьюз. "Я не намерен избавляться от игроков - это ведь сделает нас слабее. Стивен - возможно, наш лучший футболист в этом сезоне. Он отыграл несколько абсолютно фантастических матчей".