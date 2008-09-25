Минейро перешел в «Челси»

Полузащитник подписал контракт с лондонской командой. Как и ожидалось, Луиш Фелипе Сколари нашел замену травмированному Майклу Эссьену в виде подписания свободного агента Минейро, сообщает FOOTBALL.UA. 33-летний игрок выступал за Герту, которая летом не захотела продлевать с ним контракт. На Минейро также претендовал лондонский Арсенал. "На этой неделе Минейро вряд ли сможет играть. А вот недельки через две, думаю, он будет готов. Сперва еще надо поучаствовать в матчах резервной команды". "Хочу сказать фанам Челси, что Минейро очень напоминает Клода Макелеле" - сообщил Сколари.