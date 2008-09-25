Карлос: Наша цель - финал Лиги Чемпионов

Бразильский защитник турецкого Фенербахче, соперника киевского Динамо по групповому этапу Лиги Чемпионов, рассказал о своем будущем и целях клуба в турнире. "Рад и горд, что играю за Фенербахче. В настоящее время по моему контракту никаких новостей нет. Ранее я подписал контракт по схеме 2+1. Играю за Фенербахче уже второй год и жду встречи с руководством по поводу продления контракта", - сказал он. "По истечении контракта с Фенербахче я могу завершить свою футбольную карьеру. Такая возможность есть. Но необходимо подождать", - заявил Роберто Карлос. "До матча с киевским Динамо в Лиге Чемпионов нас ждет встреча с Сивасспором в чемпионате. Мы хотим выиграть этот матч. Матч с киевлянами очень важен для меня, клуба и болельщиков команды. Я привык играть в Лиге Чемпионов. Постараюсь сыграть в ней по мере своих сил", - отметил защитник Фенербахче, сообщает «Корреспондент». "Силы у Фенербахче есть. С точки зрения состава, руководства, желания и мотивации у нас есть сила для того, чтобы достичь успеха в Лиге Чемпионов. В прошлом сезоне мы играли в Лиге Чемпионов очень хорошо и дошли до четвертьфинала. В этом году, естественно, нашей целью должен стать финал Лиги Чемпионов", - заявил Роберто Карлос. Напомним, что в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов Фенербахче уступил Порту со счетом 1:3. В среду, 17 сентября, киевское Динамо сыграло вничью 1:1 с лондонским Арсеналом. Голами отметились Бангура (с пенальти) и Вильям Галлас. Свой следующий поединок в Лиге Чемпионов Динамо проведет на выезде против Фенербахче 30 сентября.