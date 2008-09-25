Румменигге: Мы полностью уверены в Ренсинге

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что, несмотря на крупное поражение от Вердера (2:5), Михаэль Ренсинг останется основным вратарем команды. 24-летний голкипер стал твердым игроком основы только в этом сезоне - после того, как завершил свою карьеру многолетний страж ворот мюнхенцев Оливер Кан, - и сразу попал под шквал критики из-за неудачного выступления в матче против бременцев. "Мы полностью уверены в Ренсинге. То, что произошло в субботу, не так трагично, насколько все это преподносится", - заявил Румменигге, сообщает «Корреспондент». "Это нормальный процесс становления команды, когда может произойти всякое. Могу заверить, что это поражение не выбьет нас из колеи. Что касается слухов о покупке нового голкипера зимой, то в этом вопросе ничего не поменялось. Мы не будем этого делать. Ренсинг - основной вратарь Баварии, и добавить мне к этому нечего", - сказал председатель правления Баварии. Напомним, что в субботу, 20 сентября, в пятом туре немецкой Бундеслиги в центральном поединке тура на Алльянц-Арене Вердер поиздевался над Баварией.