Слепцова: Травмированное колено дает о себе знать

Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, что она ожидает от чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Уфе. «К сожалению, я была вынуждена пропустить последний сбор нашей команды в Ижевске. Это произошло из-за скосившей меня в начале сентября болезни. Пришлось остаться дома.В Уфу я приехала в полной готовности. Правда, травмированное на одном из сборов колено, дает о себе знать. Поэтому сразу после воскресных эстафет собираюсь уехать отдохнуть на неделю в Турцию. Буду стараться до вкатки в австрийском Рамзау привести его в порядок. Для меня большое значение будет иметь стрельба – последнее время она мне никак не удавалась. Даже пришлось в сентябре вернуться к старому ложе на винтовке. После этого мои показатели на огневом рубеже стабилизировались. В индивидуальной гонке посмотрим, что получилось. Конечно, 15 км бежать тяжело. Тем более, зимой меня как раз берегли от «индивидуалок». Но ведь когда-то надо начинать бегать и их!», – приводит слова биатлонистки «Весь спорт».