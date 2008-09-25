«Спартак» впервые выиграл 5 матчей подряд в 21-м веке

25 сентября 2008, 10:14

Победитель этого матча повторял рекорд КХЛ - 5 побед подряд. Посему "Спартак" стал соавтором этого достижения - вместе с "Локомотивом", "Динамо" и "Трактором". Однако ни одному из его предшественников не удалось выиграть 6-й матч. Сложно это будет сделать и "Спартаку", который завтра сыграет с динамовцами. Правда, на своей площадке, где красно-белые в этом сезоне не потерпели ни одного поражения. Хотя из 5 матчей в основное время выиграли лишь во 2-й раз (один выигрыш - в овертайме, два - по буллитам). Между прочим, "Спартак" чаще других клубов играл вничью в основное время (5 раз). И четырежды доводил эти встречи до победы. Уступил же лишь однажды - в гостях ХК МВД по буллитам. Кстати, после победы над рижским "Динамо" красно-белые стали самым результативным клубом КХЛ - 3,8 шайбы за игру (34 в 9 встречах). А по абсолютному показателю уступают только новокузнецкому "Металлургу" (35 голов), который, впрочем, провел на один матч больше. Интересно, что 5-матчевая победная серия - самая продолжительная для "Спартака" в 21-м веке. В последний раз он выиграл 4 встречи кряду в феврале этого года. А еще две победные серии были у него в сезоне-2001/02. Причем в самом начале того чемпионата красно-белые не проигрывали в 7 первых поединках, но на старте 2 из 3 матчей завершили вничью. Ну а начало нынешнему рекорду было положено во встрече с ЦСКА, который "Спартак" обыграл по буллитам. И у которого не мог выиграть почти 6 лет на протяжении 12 (!) поединков кряду. Любопытно, что в матче с рижанами "Спартак" одержал пока свою самую крупную победу в КХЛ. И забросил первую шайбу в меньшинстве. На свой счет ее записал Эдуард Левандовски, для которого этот гол стал… первым в России. 28-летний форвард предыдущие 11 сезонов своей профессиональной карьеры отыграл в Германии, где за 604 с учетом плей-офф матча в различных лигах набрал 450 (198+252) очков.

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