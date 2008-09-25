«Реал» забил семь мячей аутсайдеру чемпионата Испании

Мадридский "Реал" на своем поле выиграл со счетом 7:1 у хихонского "Спортинга" в матче четвертого тура чемпионата Испании, сообщает AFP. Для хихонцев это второе поражение за четыре дня с разницей в пять мячей и более. В воскресенье, 21 сентября, "Спортинг" со счетом 1:6 проиграл "Барселоне". Всего за четыре тура национального чемпионата хихонцы пропустили 19 голов. "Спортинг" - единственная команда первенства Испании, до сих пор не набравшая ни одного очка. В турнирной таблице хихонский клуб находится на последнем месте. Хет-триком в составе "Реала" отметился голландец Рафаэль ван дер Варт. Дубль сделал Рауль. По одному голу забили Гонсало Игуаин и Арьен Робен, отмечает «Лента.ru». В других матчах тура победы одержали лидеры чемпионата. "Вильярреал" дома обыграл "Расинг" со счетом 2:0. "Севилья" с тем же счетом одолела "Эспаньол". "Барселона" на своем поле победила "Бетис" (3:2), а мадридский "Атлетико" добился победы в выездном матче с "Хетафе" (2:1). Встреча "Депортиво" и "Осасуны" завершилась нулевой ничьей. После четырех туров первое место в чемпионате Испании занимает "Вильярреал" с десятью очками. Следом за ним идут "Реал" и "Атлетико". На счету этих команд по девять очков.