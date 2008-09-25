Шустер: Со «Спортингом» сыграли лучше, чем с БАТЭ

После победы над «Спортингом» со счетом 7:1 тренер мадридского «Реала» Бернд Шустер был особенно рад, что его система ротации состава оправдала себя. «Уже на этом этапе нам предстоит играть важные матчи, между которыми очень мало времени на восстановление, - сказал немец. – Такие игроки, как Торрес, Савиола и Хави Гарсия должны быть готовы к тому, что их поставят играть, поэтому мы волнуемся о кондициях каждого игрока», сообщает «Спорт.com.ua». Журналисты попросили Шустера сравнить матч со «Спортингом» с последней домашней встречей с белорусским БАТЭ. – «Эту игру мы провели лучше, - ответил Бернд. – В первом тайме результат был в нашу пользу, и важно было улучшить его по сравнению с прошлым разом, когда мы оказались в подобной ситуации. Мы должны были идти вперед, потому что фаны хотели увидеть больше голов».