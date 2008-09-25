Дзамбротта: Берлускони хочет выиграть дерби

После победы над «Реджиной» Джанлука Дзамбротта сообщил, что перед его командой стоит задача побеждать во всех турнирах сразу. «Берлускони сказал, что он хочет выиграть дерби, чемпионат и Кубок УЕФА, - объявил Дзамбротта, - я думаю, каждый хочет выигрывать, как можно больше трофеев, включая Кубок УЕФА и Кубок Италии. Посмотрим, как пойдут дела», передает «Спорт.com.ua». Выполнить часть плана Берлускони можно уже на этих выходных, когда состоится матч «Милана» и «Интера». «Я знаю о соперничестве, которое существует между «Миланом» и «Интером», - похвастался знаниями бывший игрок «Юве», - оно ведется даже вне поля. Вы можете почувствовать это в городе, даже от ваших соседей. В общем, я знаю о важности этого матча».