НХЛ. Марков и Малкин признаны лучшими

Россияне Андрей Марков и Евгений Малкин признаны лучшими игроками в предсезонных матчах своих клубов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Защитник "Монреаля" Марков реализовал единственный буллит в послематчевой серии против "Детройта", а в игре отметился голевой передачей. Игровое время этой встречи завершилось вничью со счетом 2:2, а по буллитам "Канадиенс" в гостях выиграли 1:0. Третьей звездой встречи назвал российский форвард "Красных Крыльев" Павел Дацюк (1 результативная передача), передает «РИА«Новости». Нападающий "Питтсбурга" Малкин стал автором победной шайбы в домашней игре своего клуба с "Торонто". После броска россиянина в меньшинстве на 22-й минуте "Пингвины" повели со счетом 3:0, но выиграли с минимальным преимуществом - 3:2. На счету Малкина в этой встрече также голевой пас, а вот другой лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби участия в матче не принимал. В остальных матчах среды в НХЛ стоит выделись успех российского голкипера Семена Варламова, который в воротах "Вашингтона" отыграл "на ноль" доверенный ему период в гостевой встрече с "Каролиной". 20-летний страж ворот в первой 20-минутке встречи отразил все 20 бросков хозяев, а "Кэпиталз", снова игравшие без Александра Овечкина, выиграли этот отрезок матча со счетом 2:0. В итоге столичный клуб победил в гостях - 4:1. Результаты остальных матчей среды в НХЛ: "Нью-Джерси" - "Рейнджерс" - 3:2, "Оттава" - "Филадельфия" - 3:1, "Миннесота" - "Коламбус" - 2:1, "Финикс" - "Калгари" - 2:3, "Колорадо" - "Лос-Анджелес" - 3:3 (по буллитам - 0:1), "Эдмонтон" - "Флорида" - 2:2 (по буллитам - 2:3), "Анахайм" - "Сан-Хосе" - 6:4.