Павлюченко забил 1-й гол за английский клуб

Форвард российской сборной по футболу Роман Павлюченко в среду открыл счет своим голам за лондонский "Тоттенхэм", забив мяч в матче Кубка английской лиги. Накануне "Шпоры" со счетом 2:1 на выезде переиграли "Ньюкасл", а Павлюченко стал автором первого гола в матче. Россиянин забил мяч ударом головой метров с 10-и после навеса с левого фланга в исполнении Аарона Леннона. Роман сам и начал эту голевую атаку, поучаствовав в отборе мяча в середине поля, сообщает «РИА«Новости». Павлюченко, проводивший свой третий матч за "Тоттенхэм", отличился на 61-й минуте, а через пять минут его команда вела уже 2:0 после точного удара Джэйми О'Хары. Наставник лондонцев Хуанде Рамос заменил российского форварда на 75-й минуте на хорватского полузащитника Луку Модрича. До конца игры "Ньюкасл" усилиями Майкла Оуэна на 90-й минуте один гол отыграл, но большего добиться не сумел. "Тоттенхэм" победил 2:1 и успешно преодолел барьер третьего круга Кубка английской лиги.