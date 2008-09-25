Пойет: У Павлюченко все будет еще лучше

Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Густаво Пойет уверен, что первый гол, забитый в Англии, особенно важен для Романа Павлюченко. - Жизнь форварда зависит от забитых мячей, - цитирует Пойета «Советский спорт». – Естественно, когда ты переходишь в новый клуб, и за тебя платят большие деньги, то хочешь поскорее оправдать затраченные средства и забить. Уверен, что это не последний успех Павлюченко, и чем дальше, тем дела пойдут лучше. Свой первый гол в Англии экс-спартаковец забил в гостевом матче Кубка лиги против «Ньюкасла», замкнув головой фланговую подачу Аарона Леннона.