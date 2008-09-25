Райкконен: От меня уже ничего не зависит

Действующий чемпион мира по гонкам в классе "Формула-1" Кими Райкконен признался, что от него уже не зависит защита титула в этом сезоне. До лидера общего зачет Льюиса Хэмилтона финского пилота отделяет 21 очко за четыре гонки до окончания сезона, сообщает «Спорт Экспресс». "Главное для меня сейчас - победа на "Гран-при Сингапура". Теоретически, чемпионат еще не закончился и у меня есть шансы. Однако нужно признать, что вопрос о том, стану я вновь чемпионом или нет, от меня уже не зависит", заявил Райкконен на пресс-конференции перед предварительными заездами на Городской автодром Сингапура.