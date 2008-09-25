Погатец извинился перед Поссебоном

Защитник "Мидлсбро" Эмануэль Погатец, грубо сыгравший в матче Кубка лиги против бразильского хавбека "МЮ" Родригу Поссебона, через британские СМИ принес извинения игроку. За свои действия австриец получил красную карточку, что долго оспаривал с арбитром, однако после поединка экс-футболист московского "Спартака" сказал, что удалили его по делу. "В первую очередь я хотел бы объяснить, что пошел на мяч, думая, что смогу его достать. Теперь уже можно с уверенностью констатировать, что с задачей я не справился, - приводит слова Погатец «Спорт Экспресс». - Сразу после этого момента мне показалось, что красной карточки я не заслуживал. Но сейчас я посмотрел все это по телевизору и готов признать, что удалять меня было за что".