Дюрица: Терять очки дома не имеем права

В преддверии воскресного домашнего матча чемпионата России с "Амкаром" защитник "Сатурна" Ян Дюрица заявил, что команда постарается не допустить ошибок в обороне, ставших причиной поражения во встрече с "Химками" (1:2), сообщает «Спорт Экспресс». - Мы очень внимательно анализировали игру в Химках. Разобрали допущенные просчеты. Все-таки в ряде эпизодов действовали в обороне ненадежно, и повторять ошибки ни в коем случае нельзя, - приводит слова Дюрицы пресс-служба раменчан. - Я сам провел не лучшую игру, но сейчас ее необходимо выкинуть из головы и как можно лучше подготовиться к поединку с "Амкаром". - Пермяки очень опасны при стандартных положениях… - Это действительно так, но это далеко не все козыри уральцев. "Амкар" всегда очень внимателен в обороне, действует компактно и организованно. На выезде эта команда умеет играть на контратаках, а стандартные положения у нее и впрямь отработаны до автоматизма. С таким соперником концентрацию нельзя терять ни на секунду. Если дашь слабину, то могут быть неприятности. Вспоминая игру с "Химками", подчеркну: не важно, был угловой или не было. Играть все равно надо до финального свистка. - Три последних встречи "Сатурн" провел с соседями по турнирной таблице. Матч с "Амкаром" открывает серию матчей с теми, кто находится в лидирующей группе… - Да, наш ближайший соперник занимает третье место, зато "Сатурн" играет на своем стадионе. А дома, как известно, стены помогают. Чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице, мы обязаны выигрывать все встречи в Раменском. Тогда есть шансы опередить некоторые команды. Впрочем, мы должны не оглядываться на соперников, а как можно лучше играть сами. Только от нас зависит, сумеем ли мы улучшить свое положение".