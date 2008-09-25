«Челси» принял бразильского полузащитника

Ряды лондонского футбольного клуба "Челси" пополнил бразильский полузащитник "Герты" Минейро, который призван заменить получившего травму Мишеля Эссьена. Сделка, подробности которой не сообщаются, заключена с футболистом до конца этого сезона, сообщает пресс-служба "аристократов". Минейро станет третьим бразильским футболистом в команде наряду с соотечественниками Жулиано Беллетти, Алексом и тренером Луисом Фелипе Сколари, сообщает NEWSru.com. Полузащитник оборонительного плана отыграл за сборную Бразилии 24 матча, в числе которых игры на чемпионате мира 2006 года. В столице Германии Минейро провел 18 месяцев, в 36 матчах чемпионата отличился дважды, в том числе в своем дебютном матче против "Гамбурга". Сколари охарактеризовал новичка следующим образом: "Это игрок, который был мне нужен, поскольку мы на полгода остались без Мишеля Эссьена. У меня есть только один такой полузащитник - Микел. Фанатам "Челси" я могу сказать, что Минейро очень похож на Макелеле, если они его помнят".