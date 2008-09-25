Кин: Ценю конструктивную критику

Главный тренер «Сандерленда» Рой Кин попросил болельщиков своей команды продолжать оказывать им поддержку. Это случилось после того, как в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Нортхэмптон Таун», «Сандерленд» смог одержать победу только по пенальти. «Это была самая кошмарная ночь в моей карьере. Я услышал много негатива в свой адрес, особенно от болельщиков. Я ценю критику, но только когда она конструктивная. Надеюсь болельщики не отвернутся от нас», – приводит слова наставника «Газета.Ru».