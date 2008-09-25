Отстраненным от Олимпиады россиянкам дадут еще месяц на оправдание

Срок рассмотрения дела семи российских легкоатлеток, отстраненных от участия в соревнованиях (в том числе - от участия в Олимпиаде-2008) по подозрению в подмене допинг-проб, будет продлен на месяц. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила запрос о продлении срока в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает «Весь спорт». По словам президента ВФЛА Валентина Балахничева, глава антидопингового отдела IAAF Габриэль Долле признал, что ситуация сложная и для сбора полной информации требуется время. Первоначально предполагалось, что дело окончат рассматривать 30 сентября 2008 года. В среду, 24 сентября, состоялось очередное заседание специальной комиссии ВФЛА, которая рассматривает дело легкоатлеток. По словам самой титулованной из отстраненных спортсменок, бегуньи Елены Соболевой, заседание не принесло ничего нового. Другая отстраненная от соревнований легкоатлетка, Светлана Черкасова, сообщила, что если будет принято решение о дисквалификации спортсменок, они обратятся в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. О решении отстранить россиянок от соревнований IAAF уведомила ВФЛА 30 июля, за неделю до начала Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В число спортсменок, заподозренных в подмене допинг-проб, кроме Соболевой и Черкасовой, попали Дарья Пищальникова, Гульфия Ханафеева, Татьяна Томашова, Юлия Фоменко и Ольга Егорова. Шесть из семи спортсменок принимают участие в заседаниях специальной комиссии ВФЛА. Егорова на заседаниях не появляется. По некоторым данным, спортсменка решила завершить карьеру.