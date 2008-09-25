Бой де ла Хойи вызвал ажиотаж у аудитории

Все билеты на поединок 6 декабря между экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей и обладателем титула WBC в легком весе Мэнни Пакьяо были проданы практически сразу же после их поступления в продажу. По словам организаторов боя, в первый день продаж, в среду 24 сентября были реализованы все 16 тысяч билетов, что принесло около 17 млн долларов дохода. По этому показателю поединок де ла Хойя-Пакьяо уступил только прошлогоднему бою того же де ла Хойи против Флойда Мейвезера. Тогда от продажи билетов было выручено более 18 млн долларов, отмечает «Корреспондент». По словам промоутера Пакьяо Боба Арума, 6 декабря организаторы поединка арендуют еще несколько помещений в Лас-Вегасе, общей вместимостью около 33 тысяч мест, где поклонники бокса смогут посмотреть этот бой в прямом эфире на телеэкране. "Это очень ожидаемый поединок. Люди жаждут получить на него билет, - заявил Арум. - Много ли вы можете вспомнить боев, за которые люди готовы отдать в общей сложности 17 млн долларов. А этот поединок уже собрал 17 млн, и эта сумма не включает доходов от продажи дополнительных билетов, от платной телетрансляции ,от продажи прав на трансляцию в другие страны и спонсорских отчислений". Бой Мэнни Пакьяо и Оскара де ла Хойи, который должен стать прощальным для легендарного американского боксера, запланирован на 6 декабря 2008 года и пройдет в рамках категории до 66,7 килограмма.