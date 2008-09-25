Фанаты стоили «Черноморцу» 25 тысяч долларов

В среду, 24 сентября, на заседании Дисциплинарного комитета Премьер-лиги было принято решение оштрафовать одесский Черноморец на 25 тысяч долларов. Причиной такого наказания стали действия фанатов одесской команды во время матча против киевского Динамо. Во время матча 8-го тура украинской Премьер-лиги Черноморец - Динамо болельщики одесской команды на протяжении всего поединка скандировали оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес арбитра, болельщиков Динамо. Также был разорван, а затем сожжен флаг ФК Динамо, периодически демонстрировались баннеры непристойного содержания. Кроме того, в середине второго тайма болельщики Черноморца зажгли свыше 50 пиротехнических средств, информирует «Корреспондент». Учитывая эти и другие проявления недисциплинированного поведения, члены Дисциплинарного комитета Премьер-лиги признали указанные действия как пренебрежительные и, в соответствии с Дисциплинарными правилами ФФУ, обязали ФК Черноморец перечислить обязательный денежный взнос в сумме 25000 у.е. в гривневом эквиваленте, сообщает пресс-служба Премьер-Лиги. Не остался без наказания и киевский клуб. Фаер-шоу в исполнении фанов Динамо в этом же матче оценено Дисциплинарным комитетом Премьер-лиги в 1000 у.е. в гривневом эквиваленте. Матч Черноморец - Динамо завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.