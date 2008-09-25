Хунтелаар готовится к переходу в «Реал»

Агент форварда «Аякса» Клааса-Яна Хунтелаара снова заявил, что его подопечный с удовольствием перешел бы в мадридский «Реал». Слухи о переходе голландца ходили еще летом, а теперь испанская пресса утверждает, что Хунтелаар может оказаться в Мадриде в январе. «Конечно, Хунтелаар был бы счастлив играть в таком клубе, как «Реал», - сказал в интервью AS Арнольд Вестервельд. – Переговоры о продлении его контракта с «Аяксом» приостановлены, передает «Спорт.com.ua». Он был готов перейти еще летом. Но тогда не было предложений от топ-клубов. Самуэль Это’о остался в «Барселоне», Дидье Дрогба – в «Челси», Адебайор в «Арсенале», Ибрагимович в «Интере». Это помешало его переходу».