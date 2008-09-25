Шевченко находится в плохой форме, заявляет наставник «Милана»

Главный тренер "Милана" Карло Анчелотти заявил, что новички команды Андрей Шевченко и Роналдиньо не попадают в основной состав в связи с плохой формой. По словам Анчелотти, других причин того, что пришедшие в "Милан" минувшим летом футболисты не выходят на поле на постоянной основе, нет, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание tribalfootball.com. Комментируя ситуацию с Шевченко и Роналдиньо, наставник итальянской команды сказал, в частности, что мысль о том, что бразильский полузащитник может быть не нужен "Милану", является "безумной". 24 сентября "Милан" одержал выездную победу над "Реджиной" (2:1) в матче четвертого тура чемпионата Италии. В этой игре Шевченко вышел на замену на 59-й минуте, а Роналдиньо вообще не появился на поле. В составе "Милана" голы забили Марко Боррьелло и Алешандре Пато. В первых четырех матчах чемпионата серии А "Милан" набрал шесть очков и делит восьмое-десятое места с "Дженоа" и "Палермо".