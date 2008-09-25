Питер: Срублю Виталия Кличко как дерево

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет) Сэмюэл Питер, которому 11 октября предстоит провести бой с Виталием Кличко, назвал украинского боксера и его младшего брата Владимира роботами. Питер считает, что оба брата Кличко действуют на ринге как роботы. Себя нигериец назвал техничным боксером и нокаутером, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание boxingscene.com. Питер сделал свое заявление 24 сентября во время пресс-конференции с участием обоих боксеров, когда его попросили ответить на вопрос, похожи ли стили Виталия и Владимира Кличко. Младший из украинских братьев нанес африканскому боксеру единственное поражение в карьере, победив его по очкам 24 сентября 2005 года. Питер заявил, что он уверен в своей победе над Виталием Кличко, добавив, что "срубит украинца как дерево". В ответ на это Кличко сказал, что он владеет земельным участком в Сибири, где есть много деревьев. "Там он сможет хорошо потренироваться", - отметил украинец. Еще один спор между участниками боя вызвал вопрос о спарринг-партнерах Кличко. Украинец рассказал, что некоторые из них немного меньше Питера, некоторые - немного больше, а некоторые по своим физическим данным очень похожи на нигерийца. Кличко добавил, что двух спарринг-партнеров ему пришлось заменить, так как больше боксировать они пока не могут. Украинец подчеркнул, что не станет называть имен своих спарринг-партнеров. В ответ на это Питер сказал, что в мире не существует похожих на него боксеров. "Не хочу знать, с кем он проводит спарринги. Я - Сэмюэл Питер. Никто не боксирует как я. Никто не бьет как я. Когда я ударю тебя, ты вспомнишь о своей ошибке", - сказал нигериец, обращаясь к своему сопернику. Бой Питер - Кличко состоится 11 октября в Берлине на стадионе O2 World Arena. Этот поединок станет для украинца первым с декабря 2004 года. В случае победы Кличко впервые в истории бокса титулами чемпионов мира по разным версиям будут владеть родные братья. В настоящее время Владимир Кличко является чемпионом по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO (Всемирная боксерская организация).