Бышовец «опустился» в первый дивизион

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец стал консультантом СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в первом дивизионе российского чемпионата. Официально Бышовец не занимает никакой должности, но будет консультировать тренерский штаб ростовской команды до конца сезона-2008, сообщает «РИА«Новости». Пресс-служба СКА сообщила, что Бышовец приехал в клуб по приглашению президента Ивана Саввиди и главного тренера Геннадия Степушкина. Приглашенный специалист посещает игры и тренировки СКА и дает необходимые консультации. Последним местом работы Бышовца был московский "Локомотив", откуда он был уволен по окончании сезона-2007. В 32-х матчах чемпионата России в первом дивизионе СКА набрал 45 очков и делит 10-11-е места с "Аланией". От зоны вылета во второй дивизион команду из Ростова-на-Дону отделяет лишь пять очков.