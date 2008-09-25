Кубок России. Блохин разгромил Грозного

В матче 1/8 финала Кубка России между командами украинских тренеров (Блохина и Грозного) "Москва" обыграла "Терек". "Москва" - "Терек" - 3:0 Главный тренер футбольного клуба "Москва" Олег Блохин остался доволен тем, что его команда одержала уверенную победу над грозненским "Тереком" в рамках 1/8 финала Rambler Кубка России. "Не знаю, как со стороны показалось, все-таки кубковый матч есть кубковый матч. "Терек", наверное, больше рассчитывает на чемпионат, судя по составу в этой игре. А так, игра стала даваться нам полегче после первого гола, а после второго – она была сделана. После двух подряд поражений у нас была непростая психологическая ситуация, так что теперь эта победа поможет нам готовиться к матчу с "Рубином", который будет очень непростым, сообщает «Сегодня». Что касается призывов к моей отставке, я не читаю баннеры. Есть разные люди и разные баннеры. Если за эти баннеры платятся деньги, то я этим людям пожелаю удачи", – сказал Блохин.