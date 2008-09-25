Рукопашный бой. Сегодня сойдутся Россия и США

Сегодня состоится матчевая встреча между сборными России и США по рукопашному бою. Во Дворца спорта "Мегаспорт" сразятся по восемь бойцов с каждой стороны в восьми весовых категориях. Встреча Россия - США носит благотворительный характер, и средства от продажи билетов пойдут на строительство детско-юношеской школы по рукопашному бою, передает «Утро.ru». "Матчевая встреча Россия - США первая в календаре нашей федерации, - сказал президент Международной федерации рукопашного боя Сергей Астахов. - Мы немало раздумывали, с чего начать нашу работу на новом уровне, и решили замахнуться на столь значимое событие. Сейчас рукопашный бой динамично развивается во многих странах, но его дальнейшие перспективы во многом зависят от того, как пройдет встреча в Москве. Я надеюсь, что бои известных в мире единоборств спортсменов дадут новый импульс развития нашего вида спорта".