Формула-1. Хэмилтон: Я талантлив с детских лет

Пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону журналисты на Гран-при Сингапура задали неожиданный для него вопрос – откуда у него столь недюжинный талант. «Меня никогда о таком не спрашивали. У меня был талант с детских лет, нужно было только ухватиться за него двумя руками, взрастить его и постараться делать все, что в моих силах. Каждый опыт, который мне приходилось испытывать с восьми лет, я усваивал, и с помощью отца с младых лет учился искусству отделять положительные стороны от орицательных. Я рос на такой основе и, пожалуй, учился быстрее других. Я обычной парень в этом ненормальном бизнесе. Честно, не знаю, как я это делаю. Просто сажусь в машину и удивляю даже самого себя», – цитирует Хэмилтона СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на F1Way.