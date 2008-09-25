Китайские гимнастки «горят» на аферах с возрастом

Международный олимпийский комитет проведет расследование по поводу законности выступления двух китайских гимнасток на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Тогда представительницы этой страны выиграли бронзу в командных соревнованиях, однако есть подозрение, что Ян Юнь и Дун Фаньсяо во время Игр еще не достигли минимально допустимого возраста - 16 лет, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AP. Согласно заявочным документам, обеим спортсменкам уже исполнилось 16 лет на момент выступления в Сиднее. Однако в прошлом году Ян Юнь в интервью китайскому телеканалу случайно проговорилась, что ей тогда было всего 14. А на личном интернет-блоге Дун Фаньсяо указано, что она родилась в 1985 году, хотя заявленная дата рождения спортсменки - 20 января 1983 года.